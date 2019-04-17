Поклонская объяснила запрет ее новой книги на Украине

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что украинские власти запретили ее новую книгу «Крымская весна: до и после. История из первых уст» из-за того, что они «боятся разоблачения своих преступлений».

Ранее книга Поклонской была включена в перечень книжных изданий, которые не рекомендуется ввозить на территорию Украины.

«Они боятся и таким образом заметают следы. Нынешняя преступная власть, причастная к госперевороту на Украине, пытается тщательным образом скрывать правду, истину, то, что на самом деле было», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».

Она добавила, что книга является «прокурорским свидетельствованием» против нынешней украинской власти.

Напомним, в марте Поклонская отказалась называть имена российских депутатов, на которых собрала компромат.