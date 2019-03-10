Поклонская отказалась называть имена депутатов, на которых собрала компромат

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась называть фамилии других членов нижней палаты парламента, на которых собрала компромат.

«Я выходец из прокуратуры. Если человек не признан судом виновным, я не могу указывать эти фамилии. Нужно провести проверку, а проверку проводят по запросу и решению комиссии специальные органы, правоохранительные органы, органы прокуратуры, спецслужбы», — сказала она на презентации книги.

Поклонская добавила, что все собранные материалы направила в правоохранительные органы, но она не знает результата проверок, так как у нее нет доступа из-за реорганизации комиссии по этике и контролю за доходами, пишет «РИА Новости».

Ранее Поклонская в книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст» рассказала, что у нее есть материалы о нарушении закона другими членами нижней палаты парламента.

Так, один из депутатов подозревается в аффилированности с жилищно-коммунальными организациями, которые завысили тарифы для населения на 1,5 млрд рублей.