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Поклонская отказалась называть имена депутатов, на которых собрала компромат

23:33, 10.03.2019
Поклонская отказалась называть имена депутатов, на которых собрала компромат
Фото: kremlin.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась называть фамилии других членов нижней палаты парламента, на которых собрала компромат.

«Я выходец из прокуратуры. Если человек не признан судом виновным, я не могу указывать эти фамилии. Нужно провести проверку, а проверку проводят по запросу и решению комиссии специальные органы, правоохранительные органы, органы прокуратуры, спецслужбы», — сказала она на презентации книги.

Поклонская добавила, что все собранные материалы направила в правоохранительные органы, но она не знает результата проверок, так как у нее нет доступа из-за реорганизации комиссии по этике и контролю за доходами, пишет «РИА Новости».

Ранее Поклонская в книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст» рассказала, что у нее есть материалы о нарушении закона другими членами нижней палаты парламента.

Так, один из депутатов подозревается в аффилированности с жилищно-коммунальными организациями, которые завысили тарифы для населения на 1,5 млрд рублей.

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