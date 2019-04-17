СМИ: Трампа убедили выслать российских дипломатов из-за дела Скрипалей с помощью фотографий погибших птиц

Президент США Дональд Трамп не хотел высылать российских дипломатов из-за дела Скрипалей, но его убедила это сделать директор ЦРУ Джина Хаспел.

Как сообщает The New York Times, изначально американский лидер считал нападение на Скрипалей частью «шпионских игр» и одобрил действия российских властей. Но потом Хаспел убедила Трампа выслать дипломатов с помощью фотографий детей, пострадавших от «Новичка», и погибших птиц.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта 2018 года. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылки российских дипломатов из США и стран Европы. Россия ответила зеркально и выслала представителей дипмиссий других стран.