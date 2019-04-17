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ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»

08:43, 17.04.2019
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»
Фото: google.com/maps / скриншот

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у московского АО «Тройка-Д Банк».

Как сообщает пресс-служба регулятора, в деятельности банка имели место «недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».

По величине активов кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России. В банке назначили временную администрацию

Отмечается, что «Тройка-Д Банк» является участником системы страхования вкладов.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект».

ЭкономикаБанки
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