Минэкономразвития спрогнозировало рост пенсий россиян на 9,5% к 2024 году

В России к 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года, однако с учетом инфляции выплаты увеличатся только на 9,5%. Такие цифры приводит Минэкономразвития в Сценарных условиях и основных параметрах социально-экономического развития на этот год и плановый период 2020–2024 годов.

Согласно прогнозам ведомства, в год пенсии будут повышаться примерно на 1,5%. К 2024 году средний размер выплат неработающим пенсионерам достигнет 20 тыс. рублей, пишут «Известия».

Также Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат на 14,6% за 20192024 годы. Таких показателей можно будет достичь при стабильной инфляции.



Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин рассказал, что на надбавку к пенсии могут рассчитывать жители регионов, где много вредных производств. Также часть россиян претендуют на дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.