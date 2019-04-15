В Госдуме РФ рассказали, кто получит право на перерасчет пенсии

На надбавку к пенсии могут рассчитывать жители регионов, где много вредных производств. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин в интервью порталу Ura.ru.

По его словам, часть россиян претендуют на дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа. Среди них — ветераны всех крупных предприятий, в том числе металлургических заводов, шахт и военных производств.

В качестве примера он привел историю жителя Свердловской области, которому сделали перерасчет пенсии за 12 лет, в результате чего он получил 370 тыс. рублей за неучтенный стаж работы с тяжелыми условиями на Крайнем Севере.

Парламентарий подчеркнул, что многие пенсионеры не знают, что им положены доплаты, поэтому крайне важно следить «за новинками законодательства».

Напомним, ранее в Минтруде РФ перечислили регионы, занижающие прожиточный минимум пенсионеров.