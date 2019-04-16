Серебренников получил «Золотую маску» как лучший драматический режиссер
Режиссер Кирилл Серебренников получил российскую национальную театральную премию «Золотая маска» за постановку в московском «Гоголь-центре» спектакля «Маленькие трагедии». Награда вручена в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Лучшей драматической актрисой стала Дарья Мороз за роль Тузенбаха в постановке спектакля «Три сестры» МХТ имени Чехова, а лучшим актером — Камиль Тукаев за роль Креона в постановке спектакля «Антигона» воронежского Камерного театра, сообщается на странице премии в Facebook.
Ранее постановка «Нуреев» Кирилла Серебренникова получила «Золотую маску» как лучший спектакль в балете.ОбществоКультура
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