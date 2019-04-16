Балет «Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

Постановка «Нуреев» Кирилла Серебренникова получила «Золотую маску» как лучший спектакль в балете. Церемония награждения проходит в Большом театре в Москве.

«Мы все благодарны [Большому] театру, в котором возможно сделать такой огромный спектакль, спасибо за возможность», — приводит слова Серебренникова ТАСС.

Премию за лучшую мужскую роль получил Вячеслав Лопатин («Нуреев»). В номинации «Лучший спектакль в современном танце» победил «Минус 16» Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Екатерину Крысанову наградили за лучшую женскую роль. Она сыграла в постановке Большого театра «Ромео и Джульетта». Павел Клиничев, благодаря этой постановке, получил награду за лучшую работу дирижера в балете и современном танце.

Ранее Кирилл Серебренников получил награду международного балетного фестиваля «Бенуа де ла данс» за сценографию в балете «Нуреев».