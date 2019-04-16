В Нижегородской области арестован бывший зампрокурора по делу о взятке

Нижегородский районный суд отправил под арест бывшего зампрокурора Нижегородской области Дмитрия Жиделева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев уточнил, что суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Жиделева и избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 5 суток, передает «РИА Новости.



Ранее в Нижнем Новгороде чиновника фонда капремонтазадержали по подозрению во взяточничестве. Подозреваемый через посредника получил 125 тысяч рублей.

По версии Следкома, это была часть денег, которые сотрудник фонда капремонта требовал с подрядчика, получившего контракт на ремонт домов в Дзержинске.

