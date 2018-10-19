В Нижнем Новгороде чиновника фонда капремонта задержали по подозрению во взяточничестве

Следком возбудил уголовное дело в отношении начальника управления реализации проектов Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области. Он подозревается в коммерческом подкупе и посредничестве при передаче взятки.

Чиновник был задержан 16 октября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области. Подозреваемый через посредника получил 125 тысяч рублей.

По версии Следкома, это была часть денег, которые сотрудник фонда капремонта требовал с подрядчика, получившего контракт на ремонт домов в Дзержинске. Следователи полагают, что чиновник требовал деньги и с других подрядчиков.

Задержанному уже предъявлено обвинение. Суд отправил его под домашний арест.