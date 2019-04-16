Госдума РФ одобрила во втором чтении усиление наказания за побег с места ДТП

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия, в котором есть пострадавшие и погибшие.

Согласно поправкам, водитель, скрывшийся с места аварии, в которой был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, может быть заключен под стражу на срок до четырех лет.

Если в результате ДТП погибнут люди, то наказание может составить от двух до девяти лет, следует из информации, размещенной в системе обеспечения законодательной деятельности.

В настоящее время сбежавшим с места аварии грозит лишение права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.



Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму РФ законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за совершенные в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в результате которых погибли люди.

