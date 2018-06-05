Серебренников получил балетный «Оскар» за «Нуреева» — СМИ

В Большом театре в Москве объявили имена лауреатов международного балетного фестиваля «Бенуа де ла данс — 2018». Награду этого фестиваля называют также балетным «Оскаром».



Режиссер Кирилл Серебренников получил награду «Бенуа де ла данс» за сценографию в балете «Нуреев», передает РБК. При этом режиссер одновременно выступил автором либретто. Отмечается, что награды Бенуа за «Нуреева» получили хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий.

Напомним, в настоящее время режиссер находится под домашним арестом по обвинению в хищении госсубсидии. Серебренников останется под арестом до 19 июля.