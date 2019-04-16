Следком возбудил уголовное дело по заявлениям зеленодольских «аварийщиков»

Уголовное дело возбудили по жалобам зеленодольцев, лишившихся жилья в ходе реализации Республиканской программы по переселению из аварийных домов, сообщила «Реальному времени» активистка Марина Родина. Сегодня женщину вызвали в Следком на первый допрос – как потерпевшую.



— Я одна из потерпевших, — рассказала Родина. – В 2013 году я купила квартиру в крепком и с виду совсем не аварийном доме, взяла в ипотеку. А в 2017 году выяснилось, что к моменту моей покупки этот дом уже два года как был признан аварийным. Квартиру у меня изъяли, я осталась бомжом и с долгами по ипотеке.

По словам Родиной, с 2017 года она и ее товарищи по несчастью ходили по инстанциям и писали жалобы, добиваясь расследования и наказания чиновников, по вине которых они остались без жилья и денег:

— Я не одна такая, нас много. Мы писали всюду, дошли до Бастрыкина, и вот сейчас мне сообщили, что уголовное дело, наконец, возбуждено. Пока — в отношении неустановленных лиц, по части 1 статье 293 УК РФ – за халатность, повлекшую существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Пока, по словам Родиной, следователи начали опрашивать тех, кто купил квартиры в аварийных домах в ипотеку, но «аварийщики» надеются, что разбирательство затем коснется и остальных зеленодольцев, пострадавших от программы переселения из аварийного жилья.

О том, в какой ситуации находятся татарстанские «аварийщики» сейчас, и какой прием был оказан им в кабмине РТ сегодня, читайте в репортаже «Реального времени».