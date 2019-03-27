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Aurus работает над кабриолетом, который планируют использовать на военных парадах

16:44, 27.03.2019
Aurus работает над кабриолетом, который планируют использовать на военных парадах
Фото: kremlin.ru

Aurus разрабатывает парадный кабриолет, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что работы над кабриолетом находятся на завершающей стадии. Автомобиль будет участвовать в военных парадах и торжествах, не исключено появление кабриолета в свободной продаже.

Напомним, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, когда может начаться серийное производство автомобиля класса «люкс» Aurus в «Алабуге», сообщает «РИА Новости».

— Нам нужно по-любому время до конца следующего года, чтобы начать серийное производство. И это в лучшем случае — мы очень стараемся, чтобы это был ноябрь — декабрь следующего года, чтобы уже стартовало производство в «Алабуге», — высказал Мантуров.

ПромышленностьОбщество
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