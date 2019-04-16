Греф не стал подтверждать планы продать Антипинский НПЗ азербайджанской SOCAR

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не подтверждает информацию о достигнутой договоренности по продаже активов New Stream Group Дениса Мазурова азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR.

«Не подтверждаю», — передает агентство «Прайм» ответ Грефа на вопрос о достоверности информации по продаже Антипинского НПЗ (входит в список активов «Нового потока») SOCAR.

Напомним, что 5 апреля появилась информация о возможности такой сделки. Стало известно, что азербайджанская компания является главным претендентом на активы New Stream. По данным журналистов, сделка должна была состояться за «символическую сумму», но при этом SOCAR обязалась выплатить долги группы на $3 млрд.