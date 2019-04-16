Новости промышленности

14:14 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Минэнерго: эра нефти будет длиться еще минимум 50—70 лет

13:36, 16.04.2019
Минэнерго: эра нефти будет длиться еще минимум 50—70 лет
Фото: pixabay.com

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил, что нефть будет оставаться основным источником энергии еще минимум 50—70 лет.

«Не надо отчаиваться, кричать, что все пропало, строить пессимистические прогнозы и срочно бросаться в альтернативные технологии и слезать с нефтяной иглы», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

При этом представитель Минэнерго отметил, что когда-нибудь нефтяная отрасль перестанет быть основным источником средств бюджета.

Ранее в Минэнерго рассказали о себестоимости барреля нефти в России. Она составляет $25 за баррель. В эту цифру включены операционные затраты в размере $3—10, капитальные затраты, которые составляют $5—10, и расходы на транспортировку в размере $5.

ПромышленностьНефть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров