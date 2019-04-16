Минэнерго: эра нефти будет длиться еще минимум 50—70 лет

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил, что нефть будет оставаться основным источником энергии еще минимум 50—70 лет.

«Не надо отчаиваться, кричать, что все пропало, строить пессимистические прогнозы и срочно бросаться в альтернативные технологии и слезать с нефтяной иглы», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

При этом представитель Минэнерго отметил, что когда-нибудь нефтяная отрасль перестанет быть основным источником средств бюджета.

Ранее в Минэнерго рассказали о себестоимости барреля нефти в России. Она составляет $25 за баррель. В эту цифру включены операционные затраты в размере $3—10, капитальные затраты, которые составляют $5—10, и расходы на транспортировку в размере $5.