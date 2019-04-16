Источник: «Прежнее руководство РУСАДА похитило из бюджета более миллиарда рублей»

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Новое руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщило, что обнаружило финансовые нарушения в деятельности предыдущих руководителей на сумму более одного миллиарда рублей, — сообщает CЭ со ссылкой на телеграмм-канал Mash.

В результате проверки старой бухгалтерии было выявлено, что прежнее руководство закупало оборудование для сбора биоматериала по ценам на 40–50% выше рыночной. Документы подписаны директором РУСАДА Никитой Камаевым. В 2016 году он скончался. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что после допингового скандала в 2017 году в организации сменилось все руководство.

