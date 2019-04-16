Путин отправил на повышение в Самару председателя казанского суда
Еще один казанский суд скоро останется без председателя. Сегодня был обнародован указ президента РФ о назначении руководителя Авиастроительного райсуда Казани Раиля Шайдуллина судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции.
Согласно указу, к исполнению новых обязанностей Шайдуллин и его коллеги приступят со 2 сентября 2019 года.
Напомним, о выдвижении казанского председателя в кассацию «Реальное время» писало в декабре 2018-го. А в феврале Раиль Шайдуллин вынес резонансный приговор по делу о «воровском сообществе» с Казанского вертолетного завода.
Шестой кассационный суд общей юрисдикции изначально планировалось разместить в Казани, однако в ходе рассмотрения законопроекта в Думе он «переехал» в Самару.ОбществоВласть Татарстан
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