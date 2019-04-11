В Госдуме оценили примерный ущерб российской экономике в случае отсутствия интернета

Потери российской экономики в случае отсутствия интернета в стране за одни сутки могут составить порядка 20 млрд рублей. Об этом заявил глава профильного комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

По его словам, чтобы избежать подобного необходимо защитить Рунет от таких угроз.

«Те средства, которые закладываются [на реализацию законопроекта о надежном Рунете], речь идет о порядка 20—30 млрд рублей всего на обеспечение стабильной работы [интернета в РФ] в случае воздействия таких угроз в целом», — цитирует Левина ТАСС.

Он добавил, что траты на законопроект являются «инвестициями в будущее».

Напомним, сегодня Госдума приняла в основном чтении законопроект о «суверенном Рунете».