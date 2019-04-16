В ЛДПР назвали идею о платных перекрестках «абсурдной» и «недопустимой»

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) подвергла критике предложение о введении в России платных перекрестков с 2020 года.

По словам первого зампреда фракции, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, данная идея является «абсурдной» и «недопустимой».

«Делать дороги для богатых и чиновников, мы в ЛДПР категорически в этим не согласны. Мы этот абсурд ни в коем случае поддерживать не будем», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Напомним, в Национальной технологической инициативе «Автонет» заявили о введении в одном из российских городов эксперимента, согласно которому предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Согласно проекту, таким образом получится избавиться от пробок.