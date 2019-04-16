В России могут ввести платные перекрестки в 2020 году

В России предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Об этом рассказали в Национальной технологической инициативе «Автонет».

Согласно проекту, таким образом получится избавиться от пробок. Уменьшение трафика в определенные часы в узком месте на 10—20% позволит проехать оставшимся водителей, которые заплатят за проезд ради экономии времени, передает «РИА Новости».

Идея будет протестирована в рамках проекта «Умный город». Планируется, что подобный эксперимент введут в 2020 году в одном из городов страны. Предварительно, платные перекрестки появятся в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.

«Автонет» опирается на эксперимент с перекрестками в Стокгольме. Благодаря нововведению удалось достичь ряда показателей, в том числе сократить пробки на 22%, а также количество аварий на дорогах уменьшилось на 10%.

Напомним, ранее сообщалось, что в России повысилась стоимость проезда по платным трассам.