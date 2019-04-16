Эксперты составили рейтинг популярных лечебных курортов в России для поездок на майские праздники

Самым популярным курортом для поездок на лечение и оздоровление на майские праздники стал город-курорт Саки в Крыму. Данные подготовили эксперты портала Tvil.ru.

Согласно исследованию, аренда жилья в Саки является самой дешевой – 1 тысяча рублей в сутки. Туристы поедут на полуостров в начале мая в среднем на 10 дней.

На втором месте по популярности находится Пятигорск в Ставрополье. Там проживание обходится в 1,6 тысячи рублей, туристы бронируют места в среднем на пять дней.

Замыкает тройку Горячий Ключ в Краснодарском крае. Стоимость аренды жилья обойдется 1,4 тысячи рублей в сутки, отдыхающие проведут там в среднем восемь дней.

Отмечается, что рейтинг был подготовлен по данным броней гостиниц для проживания c 1 по 12 мая этого года.

Напомним, ранее Казань вновь вошла в топ-3 самых популярных городов для путешествий на поезде.