Казань вновь вошла в топ-3 самых популярных городов для путешествий на поезде
Эксперты составили рейтинг самых популярных направлений для путешествий на поезде во время майских праздников. В первой тройке остались Москва, Санкт-Петербург и Казань.
В топ-5 попали также Нижний Новгород и Краснодар. По данным сервиса OneTwoTrip, в десятке наиболее популярных городов Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи, Адлер и Ярославль.
Аналитики сервиса подсчитали билеты на поезд в какие города пользовались наибольшим спросом.
При этом сильнее всего билеты подешевели по направлениям Сочи (37%) и Краснодар (30%).
Ранее сообщалось, что Казань стала одним из самых популярных направлений для путешествия с детьми на майские праздники.БизнесУслуги Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым