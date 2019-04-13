Казань вновь вошла в топ-3 самых популярных городов для путешествий на поезде

Эксперты составили рейтинг самых популярных направлений для путешествий на поезде во время майских праздников. В первой тройке остались Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В топ-5 попали также Нижний Новгород и Краснодар. По данным сервиса OneTwoTrip, в десятке наиболее популярных городов Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи, Адлер и Ярославль.

Аналитики сервиса подсчитали билеты на поезд в какие города пользовались наибольшим спросом.

При этом сильнее всего билеты подешевели по направлениям Сочи (37%) и Краснодар (30%).

Ранее сообщалось, что Казань стала одним из самых популярных направлений для путешествия с детьми на майские праздники.