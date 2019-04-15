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Немецкие инвестиции в Россию достигли максимума с 2008 года

19:43, 15.04.2019
Немецкие инвестиции в Россию достигли максимума с 2008 года
Фото: pixabay.com

Инвестиции немецкого бизнеса в России в 2018 года превысили 3 млрд евро. Это является максимальным показателем с 2008 года.

На сайте Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) отмечается, что выше показатели были только в период с 2006 по 2008 годы.

По данным Бундесбанка, в прошлом году прямые немецкие инвестиции в Россию составили 3,2 млрд евро.

На рост инвестиций повлияла реализация таких масштабных проектов, как строительство газопровода «Северный поток – 2».

Объем российско-германской торговли в 2018 года увеличился на 8,4% до 61,9 млрд евро.

Ранее председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что в 2018 году объем прямых инвестиций компаний ФРГ в экономику России вырос на 26%.

АналитикаЭкономикаИнвестиции
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