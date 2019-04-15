Немецкие инвестиции в Россию достигли максимума с 2008 года

Инвестиции немецкого бизнеса в России в 2018 года превысили 3 млрд евро. Это является максимальным показателем с 2008 года.

На сайте Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) отмечается, что выше показатели были только в период с 2006 по 2008 годы.



По данным Бундесбанка, в прошлом году прямые немецкие инвестиции в Россию составили 3,2 млрд евро.

На рост инвестиций повлияла реализация таких масштабных проектов, как строительство газопровода «Северный поток – 2».



Объем российско-германской торговли в 2018 года увеличился на 8,4% до 61,9 млрд евро.



Ранее председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что в 2018 году объем прямых инвестиций компаний ФРГ в экономику России вырос на 26%.