Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать хостелы в жилых домах. Он вступит в силу 1 октября.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что Совет Федерации одобрил законопроект 10 апреля. Сенаторы считают, что к этому времени бизнес успеет подстроиться под новые условия. Вокруг законопроекта разразились споры, поскольку Госдума предлагала запустить его уже с 1 июля.