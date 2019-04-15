Новости общества

19:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

19:26, 15.04.2019
Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать хостелы в жилых домах. Он вступит в силу 1 октября.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что Совет Федерации одобрил законопроект 10 апреля. Сенаторы считают, что к этому времени бизнес успеет подстроиться под новые условия. Вокруг законопроекта разразились споры, поскольку Госдума предлагала запустить его уже с 1 июля.

ОбществоВластьБизнесУслуги
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров