ТФБ отказывается снимать обременение с «Роял Тайм»

ООО «Роял Тайм» через суд пытается доказать, что долги компании перед ТФБ по договору ипотеки за земельный участок на улице Тихорецкой выплачены. Речь идет о трехэтажном складе площадью 4759,4 кв. м и земельном участке размером 2810 кв. м. АСВ отказывается снимать обременение с ипотеки, апеллируя к тому, что у «Роял Тайма» перед банком есть непогашенная задолженность в размере 20 млн рублей.

«Это неустойка. Мы пытались включиться в кредиторы «Роял Тайма», нам было отказано. Они погасили основной долг, но неустойка осталась. В настоящий момент решается вопрос о подаче исковых заявлений и обращении взысканий с имущества ответчика», — заявил представитель АСВ. В связи с тем, что ответчик не смог предоставить «нормативное обоснование для отказа от снятия обременения с ипотеки», Арбитражный суд РТ определил отложить рассмотрение дела на 29 апреля.

Напомним, что ООО «Роял Тайм Групп», структуре, в которую входит «Роял Тайм», предъявлены требования более чем на миллиард рублей. Это следует из сообщений на сайте Единого федерального реестра о банкротстве. Так, ООО «Золотая Орда» предъявило требования на 693 млн рублей, ООО «Залесный сити» — 336,5 млн рублей.