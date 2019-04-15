Президент Татарстана выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Житлова

Президент РТ Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями супруге скончавшегося накануне тренера по фехтованию Владимира Житлова.

«Ваша семья потеряла отца, мудрого советчика, наставника и верного спутника жизни, а страна лишилась одного из достойных своих сыновей, многие годы честно и добросовестно трудившегося во славу Отечества», — говорится в телеграмме.

Отмечается, что тренерский талант Житлова позволил спортсменам достичь «Олимпийских и мировых вершин».

«Многие годы Ваш профессиональный и семейный дуэт служил примером любви и взаимной поддержки. Пусть светлая память о Владимире Васильевиче, внимание и поддержка дочерей, внуков будут Вам опорой в эти горестные дни», — завершается послание.

Напомним, что накануне на 80-м году жизни скончался Владимир Житлов, который с 1974 по 1979 год был старшим тренером сборной страны по фехтованию. Под его руководством рапиристки завоевали три золотые и одну серебряную медали на Олимпиадах, а также 16 золотых, четыре серебряные, три бронзовые медали чемпионатов мира.