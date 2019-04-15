По факту расстрела собак в приюте под Казанью возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту расстрела собак на прошлой неделе на частной территории в Высокогорском районе Татарстана, сообщается на официальном сайте МВД по РТ. Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ, — за жестокое обращение с животными.



«В начале апреля в полицию обратилась жительница Казани и сообщила об убийстве шести собак в ее питомнике для бездомных животных, расположенном в Высокогорском районе Республики Татарстан, — сообщается на сайте. — Прибывшие на место полицейские обнаружили тела животных с огнестрельными ранениями».

На сайте МВД по РТ приводится комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк: «В ходе предварительного расследования уголовного дела сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению».

Подробности ЧП в Высокогорском районе — в сегодняшнем материале «Реального времени».