В России задолженность по зарплате в марте выросла на 14,2 процента

Суммарная задолженность по зарплате в России за март выросла на 363,7 миллиона рублей, или на 14,2%.

Согласно данным Росстата, на 1 апреля 2019 года долги по зарплате составили 2,92 млрд рублей.

Из этой суммы 731 млн рублей приходятся на долги, образовавшиеся в 2019 году. Почти 1 млрд рублей, или 34,1%, составляют долги за 2018 год. Еще 1,195 млрд рублей, или 40,9%, приходятся на задолженность, образовавшуюся в 2017 году и ранее.

Ранее судостроительная компания АО «Татфлот» полностью погасила задолженность по заработной плате перед работниками. Сотрудники компании получили выплаты на общую сумму в 135 млн рублей.