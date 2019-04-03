«Татфлот» погасил долги по зарплате в размере 135 млн рублей

Судостроительная компания АО «Татфлот» погасила задолженность по заработной плате перед работниками, сумма долга составила 135 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказал Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков. На сегодня задолженность по заработной плате полностью погашена.

Напомним, ранее сообщалось, что АО «Судоходная компания «Татфлот» частично погасило задолженность по зарплате, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. Акционерное общество сначала выплатило 75,3 млн рублей 1 422 работникам. Ранее сообщалось, что ООО «Феррум» из Нижнего Новгорода подало в Арбитражный суд Татарстана иск к казанскому АО «Судоходная компания «Татфлот». Заявление подано 6 марта. Сумма требований составила 1 188 461,58 рубля, следует из картотеки арбитражных дел.