Билялетдинов: «Я не покидаю ни город, ни республику»

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Ушедший в отставку главный тренер ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов рассказал в интервью телеканалу ТНВ, что он не намерен покидать Казань или Татарстан. Он также отметил, что готов помочь клубу.

«Я не покидаю ни город, ни республику. Такое решение возникло не сегодня. Пришло время просто его принять», — сказал легендарный тренер.

Он подчеркнул, что пришел период сделать паузу. По словам Билла, сейчас он просто хочет отдохнуть.

«Я еще раз говорю, что я никуда не ухожу. Если понадобится моя какая-то помощь — я всегда готов. Это не обсуждается», — добавил Билялетдинов.

Напомним, что Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса» в четверг, 11 апреля.