В Германии предъявили обвинения экс-главе Volkswagen из-за «дизельного скандала»

Прокуратура немецкого города Брауншвейга предъявила обвинения пятерым участникам «дизельного скандала», в том числе экс-главе Volkswagen Мартину Винтеркорну.

Как сообщает Bloomberg, их обвиняют в мошенничестве и нарушении закона о конкуренции.

По данным прокуратуры, обвиняемые вступили в сговор для искажения показателей выхлопных тестов, зная, что двигатели выпускаемых автомобилей не соответствовали установленным экологическим стандартам.

Ранее стало известно, что Volkswagen может потребовать от бывшего главы Мартина Винтеркорна возмещения убытков, которые возникли в связи со скандалом с дизельными двигателями.