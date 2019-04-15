«Хевел» запустит розничные продажи солнечных панелей

Фото: пресс-служба ГК «Хевел»

Группа «Хевел» (совместное предприятие «Реновы» Виктора Вексельберга и «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева) планирует запустить в России розничные продажи солнечных модулей. Предполагается, что их можно будет приобрести для частных домохозяйств.

Ежегодный оборот на рынке микрогенерации оценивают в 1 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Однако для его запуска необходимо принять поправки в законодательство.

Пока этот сегмент не развит, поскольку в России для потребителей не предусмотрены никакие стимулы. Однако подготовленный законопроект может обязать энергосбытовые компании выкупать излишки электричества, вырабатываемого частниками. По предварительным данным, цена продажи избытков составит около 2,3 рубля за 1 кВт/ч.

В то же время сами потребители платят за 1 кВт/ч до 7 рублей. Себестоимость энергии от солнечных панелей варьируется от 10 до 20 рублей за 1 кВт/ч в зависимости от уровня инсоляции в регионе.

Напомним, что «Хевел» активно занимается продвижением солнечных электростанций (СЭС). В том числе планируется строительство нескольких объектов в Башкирии, которая считается одним из самых солнечных регионов России. По последним данным, до конца 2019 года в Бурзянском районе РБ будет запущена станция мощностью до 10 МВт. Объем инвестиций в проект оценивается в 800 млн рублей.