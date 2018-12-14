В Башкирии построят пять новых солнечных электростанций

Пять новых солнечных электростанций планируется построить в Башкирии в ближайшие годы. Об этом было заявлено на «инвестчасе», который провел врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Инвестором для возведения СЭС станет группа компаний «Хевел». Согласно проекту, первая солнечная электростанция мощностью 10 МВт с системой накопления до 8 МВт будет размещена в Бурзянском районе. Объект стоимостью 800 млн рублей.

Потенциальная площадка в 30 га под электростанцию уже найдена. Строительство электростанции планируется завершить до конца 2019 года. Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год, рассказали в пресс-службе администрации РБ.

Кроме того, инвестор рассматривает возможность строительства еще четырех сетевых солнечных электростанций на юге Башкирии общей мощностью 100 МВт.

Радий Хабиров поддержал предложенные инициативы, отметив, что для новых энергообъектов будет установлена пониженная ставка аренды земельных участков и ряд других преференций.

Напомним, в Ульяновске австрийские Green Source и Core Value организуют производство солнечных модулей за 1,2 млрд рублей.