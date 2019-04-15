В Петербурге за три месяца закрылось рекордное количество ресторанов

По итогам I квартала 2019 года на основных торговых улицах Санкт-Петербурга закрылись 53 ресторана и кафе. Аналитики заявили, что соотношение количества открывшихся и закрывшихся точек общепита стало рекордным за всю историю наблюдений.

Исследование проводили специалисты JLL. За январь — март этого года начало работу 41 заведение, передает РБК.

Показатель ротации в сегменте ресторанов достиг 9,4%.

Руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Владислав Фадеев подчеркнул, что главной причиной закрытий стала некорректная оценка потенциала площадки. Также одной из важных причин стало перенасыщение заведениями общепита главной «ресторанной» улицы города — улицы Рубинштейна.

В 2018 году в Петербурге начали работу 380 ресторанов и закрылись 258. Всего же на конец прошлого года в Северной столице насчитывалось 5 545 стационарных заведений общепита и около 3 000 нестационарных.

Руководитель направления торговой недвижимости «БестЪ. Коммерческая недвижимость» Станислав Ступников рассказал, что за два года в Петербурге стало открываться вдвое меньше премиальных и средних ресторанов.