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Harley Davidson отзовет в России 181 мотоцикл

13:56, 15.04.2019
Harley Davidson отзовет в России 181 мотоцикл
Фото: pixabay.com

Официальный дилер Harley Davidson в России — «Харли-Дэвидсон Рус» — отзовет 181 мотоцикл типа XG1.

Как передает пресс-служба Росстандарта, компания отзовет мотоциклы, проданные с января 2015 года по настоящее время.

Причиной отзыва является дефект тормозных суппортов, который может привести к аварии. На отозванных мотоциклах деталь заменят бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что в России отзовут более 19 тысяч автомобилей Renault. Отзыву подлежат автомобили, проданные с ноября 2017 года по настоящее время. Это связано с неправильным размещением уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки.

ПромышленностьМашиностроение
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