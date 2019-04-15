Harley Davidson отзовет в России 181 мотоцикл

Официальный дилер Harley Davidson в России — «Харли-Дэвидсон Рус» — отзовет 181 мотоцикл типа XG1.

Как передает пресс-служба Росстандарта, компания отзовет мотоциклы, проданные с января 2015 года по настоящее время.

Причиной отзыва является дефект тормозных суппортов, который может привести к аварии. На отозванных мотоциклах деталь заменят бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что в России отзовут более 19 тысяч автомобилей Renault. Отзыву подлежат автомобили, проданные с ноября 2017 года по настоящее время. Это связано с неправильным размещением уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки.