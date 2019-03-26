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Промышленность

В России отзовут более 19 тысяч автомобилей Renault

16:58, 26.03.2019
В России отзовут более 19 тысяч автомобилей Renault
Фото: wikipedia.org

Официальный дилер Renault в России ЗАО «Рено Россия» отзовет 19 218 машин Sr Dokker, Sr Duster.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с ноября 2017 года по настоящее время. Это связано с неправильным размещением уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки, сообщает пресс-служба Росстандарта.

На отозванных авто бесплатно проверят дату производства вакуумного усилителя тормозов и при необходимости его заменят.

В конце января стало известно, что Renault отзовет в России 3 622 автомобиля Sr Sandero Logan и Sr Dokker.

ПромышленностьМашиностроение
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