В России отзовут более 19 тысяч автомобилей Renault

Официальный дилер Renault в России ЗАО «Рено Россия» отзовет 19 218 машин Sr Dokker, Sr Duster.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с ноября 2017 года по настоящее время. Это связано с неправильным размещением уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки, сообщает пресс-служба Росстандарта.

На отозванных авто бесплатно проверят дату производства вакуумного усилителя тормозов и при необходимости его заменят.

В конце января стало известно, что Renault отзовет в России 3 622 автомобиля Sr Sandero Logan и Sr Dokker.