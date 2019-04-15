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Министр спорта РФ Павел Колобков: «Новый ледовый дворец в Нижнем Новгороде будет мультифункциональным»

13:25, 15.04.2019
Министр спорта РФ Павел Колобков: «Новый ледовый дворец в Нижнем Новгороде будет мультифункциональным»
Фото: Ъ-Приволжье

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что новый ледовый дворец, который в Нижнем Новгороде планируется возвести в ближайшие два года, позволит проводить в городе спортивные соревнования любого уровня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Колобкова, в ледовом дворце будут проходить и спортивные соревнования любого уровня, и культурные мероприятия, поскольку его планируется сделать мультифункциональным.

«Там будет и тренировочная площадка, по крайней мере, в проекте сейчас она есть. Он очень современен, предполагает интересные технологические решения», — отметил Павел Колобков, добавив при этом, что в здании предусмотрена и площадка для керлинга, который в настоящее время активно развивается в стране. «Сам дворец украсит и город, и эту территорию», — заявил он.

Строительство арены должно начаться в конце мая, а завершиться в течение 34 месяцев. Стоимость проекта составит около 6 миллиардов рублей.

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