Ученые заявили о новом способе лечения рака груди

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами заявили о новом способе лечения рака груди.

Исследованием занимались специалисты Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Лозаннского и Женевского университетов совместно с Университетской клиникой Женевы, пишет «РИА Новости».

Установлено, что антибиотик клофазимин можно потенциально успешно использовать при лечении рака груди. Это синтетический препарат, полученный на основе соединения из лишайников.

Ученые предложили применять клофазимин во время химиотерапии в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей, что будет способствовать прекращению роста опухолевых клеток в организме. Эксперименты были проведены на мышах.

Планируется, что исследование положит начало масштабным клиническим испытаниям препарата в составе антираковой терапии.

Напомним, ранее ученые назвали дозы алкоголя и сигарет, вызывающие рак.