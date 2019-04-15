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Минниханов на этой неделе посетит Башкирию

13:18, 15.04.2019 1
Минниханов на этой неделе посетит Башкирию
Фото: president.tatar.ru

Делегация Татарстана во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым прибудет 17 апреля в Башкирию. Об этом говорится в плане пресс-службы главы Татарстана.

Стоит отметить, что 17—18 апреля в Уфе пройдут дни Татарстана в Башкирии. Кроме того, запланировано проведение бизнес-форума «Татарстан — Башкортостан».

Напомним, в последний раз Минниханов был в Башкирии 23 марта — он побывал в Уфе на праздновании 100-летия республики.

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:29
    Он уже дважды будет в Уфе за месяц. А Хабиров ни разу в Казани не был
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