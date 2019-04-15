Минниханов на этой неделе посетит Башкирию

Делегация Татарстана во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым прибудет 17 апреля в Башкирию. Об этом говорится в плане пресс-службы главы Татарстана.

Стоит отметить, что 17—18 апреля в Уфе пройдут дни Татарстана в Башкирии. Кроме того, запланировано проведение бизнес-форума «Татарстан — Башкортостан».

Напомним, в последний раз Минниханов был в Башкирии 23 марта — он побывал в Уфе на праздновании 100-летия республики.