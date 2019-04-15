Институт генплана Москвы доработал генеральный план Казани, его планируется принять к концу года

Институт генплана Москвы доработал генеральный план Казани до 2035 года. Его направили на итоговое согласование.

«Мы ждем согласования со стороны примерно 17 федеральных структур, семи республиканских министерств, а также пяти сопредельных городу Казани административных районов», — сказала начальник Управления архитектуры и градостроительства города Ирина Дябилкина на деловом понедельнике.

Процедура согласования продлится три месяца, в случае замечаний этот срок увеличится еще на столько же, пишет «Татар-информ».

Генплан планируется принять к концу 2019 года.

Ранее стало известно, что срок принятия генплана Казани перенесли на 2019 год. По мнению колумниста «Реального времени» Тахира Давлетшина, основным недостатком генплана столицы Татарстана является отсутствие концепции градостроительного развития.