Минниханов предложил разъяснить районным администрациям принципы работы с «мусорными» регоператорами

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время еженедельного совещания предложил провести отдельную видеоконференцию с муниципальными районами для разъяснения деталей работы с регоператорами по обращению с ТКО.

На совещании глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин доложил о работе операторов по вывозу мусора, передает пресс-служба правительства РТ.

Напомним, что в начал апреля татарстанские предприниматели высказывали недовольство по «тарифной сетке» правительства РТ для расчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). По их словам стоимость услуги выросла в 3-10 раз.