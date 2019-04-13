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Минниханов предложил разъяснить районным администрациям принципы работы с «мусорными» регоператорами

12:21, 13.04.2019
Минниханов предложил разъяснить районным администрациям принципы работы с «мусорными» регоператорами
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время еженедельного совещания предложил провести отдельную видеоконференцию с муниципальными районами для разъяснения деталей работы с регоператорами по обращению с ТКО.

На совещании глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин доложил о работе операторов по вывозу мусора, передает пресс-служба правительства РТ.

Напомним, что в начал апреля татарстанские предприниматели высказывали недовольство по «тарифной сетке» правительства РТ для расчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). По их словам стоимость услуги выросла в 3-10 раз.

ОбществоВласть Татарстан
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