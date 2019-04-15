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Черчесов опроверг слухи о переговорах со «Спартаком»

11:24, 15.04.2019
Черчесов опроверг слухи о переговорах со «Спартаком»
Фото: kremlin.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах с московским клубом «Спартак».

«Спартак»? Отвечу коротко: нет», — коротко заявил специалист «Матч ТВ».

Он также добавил, что ему не поступали предложения от зарубежных клубов, так как он «не дает повода» для этого.

«Я никакого повода не давал, просто хотел остаться в сборной России», — добавил Черчесов.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сборная по футболу поднялась на четыре пункта в рейтинге ФИФА.

СпортФутбол
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