Российская сборная по футболу поднялась на четыре пункта в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу заняла 46-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда поднялась на четыре пункта.

В марте российская сборная сыграла два выездных матча в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Команда Станислава Черчесова проиграла бельгийцам (1:3) и разгромила сборную Казахстана (4:0).

Сборная Англии сместила с четвертой строчки команду Хорватии, следует из обновленного рейтинга. Уругвайцы переместились с седьмой на шестую позицию, лидерство сохраняет сборная Бельгии.

В топ-5 вошли Бельгия (1737 очков), Франция (1734), Бразилия (1676), Англия (1647) и Хорватия (1621).