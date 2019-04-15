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До конца 2020 года в Башкирии планируют построить более 40 детсадов для детей младше трех лет

11:18, 15.04.2019
До конца 2020 года в Башкирии планируют построить более 40 детсадов для детей младше трех лет
Фото: pixabay.com

В рамках нацпроекта «Демография» в Башкирии до конца 2020 года собираются построить более 40 детских садов на 6 тысяч 909 мест для детей до 3 лет, сообщает ТАСС.

На эти цели будут выделены более 4,5 млрд рублей. В министерстве образования республики отмечают, что к 2021 году в регионе планируют достичь 100% доступности дошкольного образования для детей до трех лет.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в системе образования требуется провести определенные изменения, сообщается на официальном портале правительства РФ.

Такое заявление он сделал на встрече с руководством фракции КПРФ. Медведев рассказал, что в сфере образования нужно заняться усовершенствованием механизма государственной аккредитации вузов, вопросами, связанными с аспирантскими программами и обучением школьников в три смены.

ЭкономикаОбществоИнфраструктураВластьОбразование Башкортостан
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