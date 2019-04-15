«Татэнерго» потребовало с Госжилфонда РТ 6,2 млн рублей
АО «Татэнерго» подало в Арбитражный суд РТ иск к Государственному жилищному фонду при президенте Татарстана.
Компания требует с некоммерческой организации 6,2 млн рублей. Заявление подано 12 апреля, суть требований не раскрывается, следует из картотеки арбитражных дел.
Ранее стало известно, что «Татэнерго» намерено через суд взыскать с нижнекамской УК «Жилье» 24,6 млн рублей.Экономика Татарстан
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