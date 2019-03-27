«Татэнерго» намерено через суд взыскать с нижнекамской УК «Жилье» 24,6 млн рублей

АО «Татэнерго» подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ. Соответствующая информация размещена в системе «Электронное правосудие».

Ответчиком по делу выступает ООО «Управляющая компания «Жилье», зарегистрированное в Нижнекамске по адресу ул. Сююмбике, д. 9. Сумма исковых требований — 24 млн 684 тысячи 456 рублей 45 копеек. Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям.

Напомним, ранее сообщалось, что АО «Татэнерго» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к ООО «Жилой комплекс «Яшьлек» из села Ключищи Верхнеуслонского района РТ. Сумма требований составляет 2,5 млн рублей. Иск подан 18 марта, следует из картотеки арбитражных дел. Стоит отметить, что владельцем ООО является бывший глава ГК «ФОН» Анатолий Ливада.