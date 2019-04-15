ВЭБ намерен выкупить блокирующий пакет акций «Мостотреста»

ВЭБ собирается стать серьезным участником рынка инфраструктурного строительства, сообщают «Ведомости».

Госкорпорация не исключает приобретение более чем блокирующего пакета акций «Мостотреста» Аркадия Ротенберга. Кроме того, речь идет о покупке значительной доли в ООО «Группа компаний «1520» Алексея Крапивина и его партнеров. В последнем случае речь идет о 28,33%.

Напомним, ранее сообщалось, что «ВЭБ.РФ» (бывший Внешэкономбанк) решил перевести продукцию подконтрольного «Евродона» под новый бренд. В марте 2019 года компания зарегистрировала новый товарный знак — «Знатная индейка».

Агрохолдинг возобновил работу в ноябре 2018 года. На сегодня коммерческое поголовье насчитывает только 600 000 птиц, родительское — 34 000. До последней вспышки птичьего гриппа «Евродон» мог похвастаться поголовьем в 3,5 млн птиц.

