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ВЭБ намерен выкупить блокирующий пакет акций «Мостотреста»

09:38, 15.04.2019
ВЭБ намерен выкупить блокирующий пакет акций «Мостотреста»
Фото: ru.wikipedia.org

ВЭБ собирается стать серьезным участником рынка инфраструктурного строительства, сообщают «Ведомости».

Госкорпорация не исключает приобретение более чем блокирующего пакета акций «Мостотреста» Аркадия Ротенберга. Кроме того, речь идет о покупке значительной доли в ООО «Группа компаний «1520» Алексея Крапивина и его партнеров. В последнем случае речь идет о 28,33%.

Напомним, ранее сообщалось, что «ВЭБ.РФ» (бывший Внешэкономбанк) решил перевести продукцию подконтрольного «Евродона» под новый бренд. В марте 2019 года компания зарегистрировала новый товарный знак — «Знатная индейка».

Агрохолдинг возобновил работу в ноябре 2018 года. На сегодня коммерческое поголовье насчитывает только 600 000 птиц, родительское — 34 000. До последней вспышки птичьего гриппа «Евродон» мог похвастаться поголовьем в 3,5 млн птиц.

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