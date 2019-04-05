ВЭБ будет выпускать индейку «Евродона» под новым брендом

«ВЭБ.РФ» (бывший «Внешэкономбанк») решил перевести продукцию подконтрольного «Евродона» под новый бренд. В марте 2019 года компания зарегистрировала новый товарный знак — «Знатная индейка».

Агрохолдинг возобновил работу в ноябре 2018 года. На сегодня коммерческое поголовье насчитывает только 600 000 птиц, родительское — 34 000. До последней вспышки птичьего гриппа «Евродон» мог похвастаться поголовьем в 3,5 млн птиц.

Кроме того, в феврале вновь начал работу мясоперерабатывающий комбинат. В первый месяц он выпустил 2 000 т мяса в живом весе, а в марте — уже 4000 т, пишут «Ведомости».

Напомним, что в ноябре 2018-го ВЭБ подал на банкротство «Евродона». Перед этим участники группы компаний «Евродон» приняли решение о прекращении полномочий ее гендиректора Вадима Ванеева.

«Реальное время» более двух лет назад писало, что к попытке захвата агрохолдинга могут быть причастны первый зампредседателя Госплана Татарской АССР Фарид Газизуллин и выходец из Татарстана, бывший директор департамента «Внешэкономбанка» Ильгиз Валитов.