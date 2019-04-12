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В Минтруде РФ перечислили регионы, занижающие прожиточный минимум пенсионеров

12:19, 12.04.2019
В Минтруде РФ перечислили регионы, занижающие прожиточный минимум пенсионеров
Фото: publicdomainpictures.net

Министр труда РФ Максим Топилин назвал регионы РФ, которые искусственно занижают прожиточный минимум для пенсионеров.

По его словам, это Коми, Карелия, Красноярский и Забайкальский края, Приморье, а также Еврейская, Калининградская и Томская области, пишет «РИА Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий возможность поднимать пенсии выше прожиточного минимума.

Он предполагает исключение «из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ».

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